

Посол США: У нас нет никаких доказательств несоблюдения Грузией санкций

09.02.2023 16:35





У нас нет никаких доказательств, что Грузия не соблюдает санкции, - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в эксклюзивном интервью «IPN».



Кроме того, как отметила посол, официальный Вашингтон никогда не оказывал давление на власти Грузии, чтобы они ввели с Россией двусторонние санкции. По ее словам, единственная дискуссия, которая была у них с властями Грузии в связи с этим вопросом, касалась того, оказание какого рода помощи Украине было бы для Грузии комфортным.



«В связи с войной России против Украины Грузия заняла ту позицию, которая для нее возможна. Мы с самого начала с пониманием и чуткостью отнеслись к тому, что Грузия находится в сенситивном положении, 20% ее территории оккупированы. Наша дискуссия с Грузией всегда касалась того, что комфортно для Грузии в части помощи Украине. Гуманитарная помощь, столь щедро предоставленная грузинским народом и правительством, была очень важна. Промышленные генераторы, которые отправило правительство, сейчас были для Украины чрезвычайно важны. Также Грузия с самого начала выполняла международные финансовые санкции. У вас очень хороший Национальный банк и очень профессиональное Министерство финансов. Они обеспечивают соответствие Грузии международным финансовым санкциям. У нас нет никаких доказательств того, что они не соблюдают санкции.



Огромное количество грузов, которые ввозятся и вывозятся через наши границы. Я не думаю, чтобы кто-то сказал со 100-процентной уверенностью, но думаю, то, что мы увидели в ходе десятилетий работы с таможенной службой и пограничной полицией, что у них есть соответствующие знания, тренинги и оснащение, они знают, что делают, и делают наилучшим образом, как могут в этой ситуации», — сказала Келли Дегнан.





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