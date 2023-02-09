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МИД: В зоне бедствия Турции установлено местонахождение десятков граждан Грузии
09.02.2023 17:11
В целях оказания помощи гражданам Грузии, находящимся в зоне бедствия, в связи с масштабным землетрясением в Турецкой Республике, посольство Грузии в Турции продолжает работу в чрезвычайном режиме.
По информации МИД Грузии, в целях выяснения состояния и местонахождения граждан Грузии посольство находится на постоянной связи с Центром по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики (AFAD).
«Следует отметить, что номера горячей линии посольства Грузии в Турции работают круглосуточно, куда на сегодняшний день поступило более тысячи телефонных звонков и обращений от граждан Грузии и членов их семей. Как известно, на данном этапе подтверждена смерть троих граждан Грузии, среди них одна гражданка уже доставлена в Грузию. Следует отметить, что на данный момент установлено местонахождение десятков граждан Грузии, их состояние удовлетворительное. В отношении двух граждан ведутся поисково-спасательные работы в г. Газиантеп и г. Исканедрун.
Посольство активно работает над поиском альтернативных способов безопасной эвакуации граждан из зоны бедствия и оказания им помощи. Следует отметить, что в зоне стихийного бедствия по-прежнему затруднено свободное передвижение, а на автомобильных дорогах ведутся восстановительные работы.
Только спасательные отряды и колонны с гуманитарной помощью могут свободно передвигаться в направлении зоны бедствия. Ситуация усугубляется тяжелыми метеорологическими условиями, холодом и сильным снегопадом. Общее число раненых и погибших увеличивается ежедневно. Посольство Грузии в Турции находится в постоянном контакте с гражданами Грузии, находящимися в зоне бедствия, с целью определения их потребностей», — говорится в сообщении МИД.
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