

Дегнан: Позиция США заключается в том, что политические лидеры должны использовать парламент

09.02.2023 17:18





«Акции — важный путь, но есть и другие пути, в том числе работа в парламенте, работа в органах местного самоуправления, позиция США заключается в том, что политические лидеры Грузии должны использовать парламент», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в интервью «Интерпресс Ньюс».



На вопрос, насколько правильно, по её мнению, со стороны оппозиции бойкотировать парламент и анонсировать акции, Келли Дегнан ответила, что граждане Грузии ждут результатов совместной работы политических лидеров для преодоления вызовов и прогресса Грузии.



«Мы редко видели, чтобы политические лидеры Грузии работали вместе, я бы сказала, что это связано с тем, что ситуация внутри парламента была сложной, что часто приводит к тому, что люди думают, что единственная форма, в которой они могут выражать свои взгляды — это мирный протест», — заявила Келли Дегнан.







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