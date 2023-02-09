

Келли Дегнан: Мы знаем, что существуют группы, пытающиеся подорвать наше партнерство

09.02.2023 17:19





В обеих наших странах есть изречение, что истина рождается в споре. Важно, чтобы у нас имелась возможность обсудить наши различающиеся мнения, но эта дискуссия не должна выходить за рамки уважения. Мы должны суметь понять различные позиции друг друга, - заявила посол США Келли Дегнан в эксклюзивном интервью «IPN», отвечая на вопрос о критике представителей властей Грузии в отношении партнеров.



«Естественно, чтобы у нас было различие во мнениях на протяжении того времени партнерства, которое имеется с Грузией. Думаю, что в обеих наших странах есть высказывание: истина рождается в споре. Важно, чтобы у нас была возможность обсудить наши различающиеся мнения. Но эта дискуссия не должна выходить за рамки уважения. Мы должны смочь понять различные позиции друг друга. Должно быть уважение к правде и фактам. Мы знаем, что существуют группы, которые пытаются подорвать наше партнерство, создать замешательство и разделение, целенаправленно повторяя то, что сами знают, что это ложь и дезинформация. Это классическая стратегия «КГБ/ФСБ», и я думаю, что грузины это видели уже много раз. Я думаю, важнейший вопрос здесь то, что все, что мы тут сделали, это строительство вместе. Грузия и Соединенные Штаты Америки последние 30 лет работали над созданием и построением более сильной экономики, более сильной безопасности, сильной береговой охраны и пограничной полиции, сильных демократических институтов, что является основой такого общества и страны, в какой хочет жить население Грузии. Именно на это направлены наши усилия, и мы оставляем позади тех, кто пытается создать замешательство, раскол, и тех, кто реально следует учебнику Кремля по дезинформации», - заявила Келли Дегнан.





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