

Папуашвили раскритиковал оппозицию и НПО во время выступления с ежегодным отчетом

09.02.2023 17:53





Папуашвили, представляя 8 февраля отчет о деятельности Парламента за 2022 год, рассказал об основных достижениях и задачах законодательного органа. Он также обвинил неправительственные организации в попытке повлиять на парламентские оппозиционные партии в процессе избрания народного защитника. Папуашвили также раскритиковал оппозиционное Единое национальное движение за объявленный бойкот Парламенту.



Ежегодный отчет



Достижения



Согласно отчету спикера Парламента, 2022 год характеризовался активной парламентской жизнью, Парламент принял 298 законов. Кроме того, законодательный орган «активно» контролировал деятельность министров и других публичных должностных лиц. В частности, в прошлом году премьер-министр Грузии был заслушан в Парламента 3 раза, министры — 17 раз и другие подотчетные лица — 20 раз, «было начато 12 комитетских изучений, тысячи вопросов были направлены в государственные институты на центральном и муниципальном уровнях».



Согласно отчету, Парламент сыграл важную роль в сближении Грузии с ЕС. «При тесной координации с органами исполнительной и судебной власти Грузии Аппарат Парламента и соответствующие комитеты в установленные, короткие сроки смогли выработать ответы на вопросы, относящиеся к компетенции Парламента, и вернуть вопросник в Еврокомиссию».



В том же контексте в отчете также упоминается роль Парламента в процессе выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузией статуса страны-кандидата в члены ЕС, и отмечается, что «Парламент провел около 60 заседания рабочей группы» в рамках их исполнения и «принял 82 закона».



В документе акцентируется внимание на прогрессе, который был достигнут Парламентом в прошлом году в области парламентской дипломатии, и отмечается, что председатель Парламента, постоянные парламентские делегации, группы дружбы Парламента совершили 66 зарубежных визитов и Парламент принял 33 делегации.





Вызовы



Говоря об основных вызовах прошлого года, в отчете упоминается решение вопроса избрания ответственных должностных лиц государственных институтов (5 членов Высшего совета юстиции Грузии, не являющихся судьями, народного защитника Грузии) в рамках рекомендаций Евросоюза и отмечается, что вопрос «остается открытым из-за радикальной повестки дня некоторых политических партий, что создает препятствия для парламентской деятельности».



«Радикализация со стороны отдельных политических групп означает непризнание легитимности демократических институтов страны и препятствует конструктивному диалогу между политическими партиями», — говорится в документе. В отчете акцентируется внимание на необходимости институциональной реформы Парламента, которая «требует длительной, комплексной и всеобъемлющей работы».



Другие вопросы



Одновременно с презентацией отчета Шалва Папуашвили акцентировал внимание на различные вопросы, в том числе на деполяризацию, избранию нового омбудсмена, задействование в Парламенте новых правил для представителей СМИ и др.



Говоря о деполяризации, председатель Парламента отметил, что поляризация – это новая форма современной политической конкуренции и «первый камень должна бросить та страна, в которой меньше поляризации, чем в Грузии». Он также отметил, что «проблема грузинской политики не в поляризации, а в радикализации». В этом контексте он раскритиковал часть оппозиции за бойкот парламентской деятельности.



«Даже сегодня мы видим пустые кресла, и в частных беседах все отмечают, насколько нерациональным, нелогичным, конфронтационным является этот шаг, назовите его своим именем и наряду с тем, как дадите этому свое имя, отстранитесь от него, вместе с отстранением не делайте его салонным», — обратился он к остальной части парламентской оппозиции.



Шалва Папуашвили выразил сожаление, что первая попытка избрания нового народного защитника «оказалась безрезультатной», поскольку «партии не смогли договориться о кандидате, который мог бы получить поддержку квалифицированного большинства». В этом контексте он подчеркнул негативную роль неправительственного сектора и отметил, что их «Парламент оказался заложником радикальной повестки».





«Мы видели, как группа неправительственных организаций за закрытыми дверями отобрала несколько кандидатов из своего круга и фактически представила Парламенту в виде ультиматума», — сказал председатель Парламента, добавив, что «в условиях этого ультиматума Грузии пришлось пройти процесс в несколько месяцев, который в итоге оказался напрасным, т.к. где ультиматум начался, там и закончился».



Отметив, что Грузинская мечта имеет парламентское большинство, Шалва Папуашвили подчеркнул, что «если кому и должна нравиться кандидатура народного защитника, это Грузинская мечта. «Я уверен, что согласование кандидатуры народного защитника возможно при условии полного понимания ответственности парламентских партий перед своими избирателями».



Шалва Папуашвили также подверг критике заявление «Хартии журналистской этики» о разработке Парламентом новых правил поведения представителей СМИ и отметил, что «немного иронично», когда «Хартия призывает Парламент не устанавливать и отменить этические стандарты». «В то время, как в личных беседах… все признают, что этическая журналистика часто находится под определенной угрозой», — сказал он, добавив, что «кроме усиления этих стандартов эта аккредитация ничего не повлечет».



Оценки депутатов



Выступление председателя Парламента подверглось критике со стороны депутатов от оппозиции. Анна Бучукури, депутат от партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию», подчеркнула надзорную функцию Парламента и заявила, что подотчетные органы и должностные лица не отвечают на вопросы депутатов либо отвечают с опозданием.



Она также спросила спикера Парламента: «В какой европейской стране случается, что представители властей ходят только в подконтрольные им СМИ и не садятся на дебаты с оппозицией? В какой стране случается, что организаторы насилия, которое мы видели 5-6 июля, до сих пор не наказаны?».



Депутат от партии Лело Давид Усупашвили отметил, что при подготовке отчета председателя Парламента необходимо консультироваться с представителями политических групп и также озвучивать их мнения.



Шалва Папуашвили подвергся критике за использование слова «радикальная» в адрес оппозиции со стороны независимого депутата Теоны Акубардия, которая подчеркнула, что себя не считает радикальной. «Я не смогла получить своевременные ответы на вопросы депутата от министерств, пожалуйста, разработайте действенный механизм», — сказала он спикеру Парламента.



Депутат от республиканцев Хатуна Самнидзе спросила Шалву Папуашвили, в чем он видит ответственность и общие ресурсы властей в направлении преодоления поляризации.



Со своей стороны, председатель Комитета по обороне и безопасности Ираклий Бераия заявил, что в прошлом году «практически не осталось вопросов в сфере безопасности, на которые Комитет по обороне и безопасности, а также другие комитеты не имени реагирования». «Те ведомства, которые находятся под нашим надзором, никогда не пренебрегали надзорными механизмами», — отметил Ираклий Бераия, добавив, что «в 2022 году активность Рарламента Грузии в плане евроатлантической интеграции была беспрецедентной».



Вице-спикер Парламента Арчил Талаквадзе отметил, что «по реальной данности, фактам и данным, Грузия имеет гораздо более сильный, представительный Парламент». Он еще раз призвал оппозицию «максимально использовать эту возможность и трибуну для того, ради чего вас избрала общественность».





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