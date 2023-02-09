

Посол Израиля: Мы обсуждаем с правительством Грузии вопрос расширения сфер легального трудоустройства в Израиле

09.02.2023 19:31





У нас есть соглашение, правительства Грузии и Израиля оформили соглашение о довольно большой квоте рабочих мест для трудоустройства людей сиделками, чтобы они могли приезжать в Израиль и легально работать, - об этом сообщила «IPN» посол Израиля в Грузии Хадас Мейцад.



По ее словам, правительства Грузии и Израиля обсуждают вопрос расширения сфер легального трудоустройства граждан Грузии в Израиле.



«Призываю всех, кто заинтересован работой в Израиле, речь идет не о постоянном, а о небольшом периоде. Детальная информация о трудоустройстве в сфере ухода доступна на веб-сайте Министерства здравоохранения. Да, мы обсуждаем с правительством Грузии расширение сфер трудоустройства. Важно, что это осуществится под эгидой правительства и при твердом согласовании», — отметила посол.





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