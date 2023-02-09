

Хабеишвили: Иванишвили и Цулукиани ответственны за вандализм, который происходит в Гелати

09.02.2023 19:38





Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили возлагает ответственность за создавшуюся в Гелати ситуацию на Бидзину Иванишвили и Тею Цулукиани.



Сегодня в Гелати он заявил, что храм разрушается и необходимо своевременное реагирование. По словам Хабеишвили, у него есть предложение к министру культуры, и они готовы обеспечить прибытие лучших экспертов для того, чтобы храм был спасен.



«То, что раньше делала в связи с нашими церквями Россия, то же делает с благословения Кремля Бидзина Иванишвили и госпожа Цулукиани, которая уничтожает Гелати, и заключение по этому поводу сделала конкретная служба ее же министерства. То есть, добросовестные люди, входящие в министерство Теи Цулукиани, написали заключение в связи с Гелати, что ситуация тяжелейшая. Да, Бидзина Иванишвили и Цулукиани ответственны за вандализм, который происходит. Поблизости отсюда Баграти, который был в свое время восстановлен под руководством Михаила Саакашвили, также было восстановлено много церквей. В это время Иванишвили уничтожает культурное наследие. У меня есть конкретное предложение, мы хотим привезти лучших в мире экспертов и готовы обеспечить прибытие лучших экспертов за наш счет. Нам поэтому приходится делать это предложение Цулукиани, что вы разрушили Гелати и стерли историю… Либо примите это предложение, либо ответ народа должен быть адекватным, и если будет необходимо, мы должны провести мероприятия», - сказал Леван Хабеишвили.





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