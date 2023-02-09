

Келли Дегнан: Власти Грузии хорошо знают - мы никогда не оказывали давления, чтобы Грузия включилась в эту войну

09.02.2023 19:49





Мы никогда не оказывали давления, чтобы Грузия включилась в эту войну, - об этом посол США в Грузии Келли Дегнан заявила в эксклюзивном интервью «IPN», откликаясь на заявления о том, что существует заинтересованность в открытии в Грузии «второго фронта».



Как отметила посол, Соединенные Штаты Америки всегда с пониманием и чуткостью относились к положению Грузии, так как 20% территории страны по-прежнему оккупированы. Соответственно, по словам Келли Дегнан, в плане помощи Украине Грузия занимает комфортную для нее позицию.



«В связи с войной России против Украины Грузия заняла ту позицию, которая для нее возможна. Мы с самого начала с пониманием и чуткостью отнеслись к тому, что Грузия находится в сенситивном положении, 20% ее территории оккупированы. Наша дискуссия с Грузией всегда касалась того, что комфортно для Грузии для помощи Украине.



Власти Грузии очень хорошо знают, что мы никогда не оказывали давления для того, чтобы Грузию включилась в эту войну. Единственное обсуждение, которое у нас было по этому вопросу, — оказание какого рода помощи было бы для Грузии комфортным.



Тут на чаше весов способность Украины защитить собственную идентичность, суверенитет и территорию. Соединенные Штаты координировали поддержку, которая помогла бы Украине защитить свою идентичность, территорию и суверенитет. Мы попросили всех наших партнеров и союзников вносить вклад, который был бы для них приемлем. Иная дезинформация распространена теми, кто пытается запутать грузин и кто пытается еще больше разделить эту страну, теми, кто пытается подорвать продолжительное партнерство, существующее между Грузией и Соединенными Штатами Америки. США и друзья Грузии потратили 30 лет на то, чтобы помочь Грузии построить сильную, независимую страну, которая может принимать собственные решения, которая имеет собственную идентичностью и суверенитет. Мы хотим помочь Грузии защитить свою идентичность, так же, как пытаемся помочь Украине», — заявила Келли Дегнан.





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