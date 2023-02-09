

ЕСПЧ обязало Грузию выплатить экс-мэру Тбилиси 10 тысяч евро

09.02.2023 21:27





Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил иск «Угулава против Грузии» – Страсбургский суд обязал государство выплатить грузинскому оппозиционеру, экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава 10 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.



Как пишет грузинская служба Радио Свобода, Европейский суд установил, что содержание Гиги Угулава под стражей после истечения 9-месячного срока предварительного заключения в июле 2014 года являлось нарушением Европейской конвенции по правам человека. Угулава находился в предварительном заключении 14 месяцев.



Минюст Грузии сегодня выступил со специальным заявлением, в котором отмечает, что Страсбургский суд не нашел политических мотивов в уголовном преследовании Угулава, а выявил только процессуальные нарушения.



После смены власти в Грузии Угулава обвинили в нецелевой трате государственных средств в период его работы на посту мэра Тбилиси.



В мае 2020 года президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о помиловании Гиги Угулава в рамках договоренности правящей и оппозиционных партий, достигнутой при посредничестве послов США и стран ЕС.





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