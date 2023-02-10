

В Латвии запретили частным вузам преподавать на русском языке

10.02.2023 00:11





Конституционный суд Латвии в четверг постановил, что ограничения для частных вузов, которые реализуют учебные программы на официальных языках Европейского Союза, не соответствуют основному закону страны, но ограничения на другие иностранные языки - включая русский - соответствуют.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.



Конституционный суд Латвии инициировал дело относительно норм Закона "О высшем образовании" по инициативе двадцати депутатов еще предыдущего Сейма от пророссийской партии "Согласие". Они утверждали, что некоторые нормы закона ограничивают право частных вузов на ведение коммерческой деятельности, а также нарушают принцип защиты правовых ожиданий.



В своем решении Конституционный суд пояснил, что использование иностранных языков в вузовских программах возможно в четырех случаях.



Во-первых, на официальных языках ЕС могут быть реализованы учебные программы, которые иностранные студенты изучают в Латвии, и учебные программы, реализуемые в рамках программ ЕС и международных договоров.



Во-вторых, не более одной пятой части объема кредитных пунктов образовательной программы может быть реализовано на официальных языках ЕС ввиду того, что эта часть не может содержать выпускные и государственные экзамены, а также разработку квалификационных, бакалаврских и магистерских диссертаций.



В-третьих, речь идет об учебных программах, реализация которых на иностранном языке необходима для достижения целей программы - то есть программы языкознания, языкознания и культурологии. Решение о соответствии образовательной программы классификации принимает лицензионная комиссия.



В-четвертых, совместные учебные программы могут осуществляться на официальных языках ЕС.



Это означает, что в частных вузах могут быть учебные программы, например, на английском языке, но не на русском, который не является официальным языком ЕС.



Напомним, в сентябре 2022 года Сейм Латвии утвердил поправки к закону "Об образовании", согласно которым преподавание во всех школах и детских садах страны будет полностью реализовываться на латышском языке.





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