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Грузия выделила 1 млн лари в помощь пострадавших от землетрясения в Турции


10.02.2023   12:42


Правительство Грузии выделяет 1 млн лари с целью оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате стихийного бедствия в Турецкой Республике.

Информацию об этом распространяет администрация правительства.

Согласно сообщению, сумма выделена из резервного фонда правительства.

«Распоряжением правительства Грузии, Министерству по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты из резервного фонда правительства выделен один миллион лари для оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, произошедшего в Турецкой Республике.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Ираклием Гарибашвили, выделенная сумма будет потрачена на закупку медикаментов, продуктов питания, одежды, медицинского оборудования и других предметов первой необходимости для граждан, пострадавших от стихийного бедствия в Турецкой Республике и транспортировку в Турецкую Республику», - говорится в распространенной информации.


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