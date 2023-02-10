|
|
|
Премьер-министр Грузии сделал запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Турции
10.02.2023 12:44
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находился в посольстве Турецкой Республики. Информацию распространяет администрация правительства Грузии.
Глава правительства сделал запись в книге соболезнований, открытой в связи с трагедией в результате землетрясения в Турции, и выразил соболезнования послу Турецкой Республики в Грузии Али Каану Орбаю.
«Я хотел бы выразить наше искреннее сочувствие и соболезнования турецкому народу и семьям, которые потеряли своих близких. Желаем всего наилучшего и скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии.
От имени правительства Грузии и грузинского народа, а также я лично выражаю твердую солидарность с Турецкой Республикой в это трудное время», — говорится в письме соболезнований премьер-министра.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна