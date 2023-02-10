

Премьер-министр Грузии сделал запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Турции

10.02.2023 12:44





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находился в посольстве Турецкой Республики. Информацию распространяет администрация правительства Грузии.



Глава правительства сделал запись в книге соболезнований, открытой в связи с трагедией в результате землетрясения в Турции, и выразил соболезнования послу Турецкой Республики в Грузии Али Каану Орбаю.



«Я хотел бы выразить наше искреннее сочувствие и соболезнования турецкому народу и семьям, которые потеряли своих близких. Желаем всего наилучшего и скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии.



От имени правительства Грузии и грузинского народа, а также я лично выражаю твердую солидарность с Турецкой Республикой в ​​это трудное время», — говорится в письме соболезнований премьер-министра.







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