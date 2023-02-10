

Гарибашвили встретился с новоназначенным послом Грузии в Хорватии

10.02.2023 12:47





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Хорватии Заалом Гогсадзе.



Глава правительства поздравил дипломата с назначением на новую должность и пожелал успехов в дальнейшей работе.



Разговор на встрече коснулся двусторонних отношений между Грузией и Хорватией и успешного сотрудничества в рамках международных организаций.



Заал Гогсадзе окончил Тбилисский государственный университет. В разные годы работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел, был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Италии, Чехии и Венгрии. Владеет английским, русским и итальянским языками.





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