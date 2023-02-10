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Гарибашвили встретился с новоназначенным послом Грузии в Хорватии


10.02.2023   12:47


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Хорватии Заалом Гогсадзе.

Глава правительства поздравил дипломата с назначением на новую должность и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Разговор на встрече коснулся двусторонних отношений между Грузией и Хорватией и успешного сотрудничества в рамках международных организаций.

Заал Гогсадзе окончил Тбилисский государственный университет. В разные годы работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел, был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Италии, Чехии и Венгрии. Владеет английским, русским и итальянским языками.


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