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Гарибашвили встретился с новоназначенным послом Грузии в Хорватии
10.02.2023 12:47
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Хорватии Заалом Гогсадзе.
Глава правительства поздравил дипломата с назначением на новую должность и пожелал успехов в дальнейшей работе.
Разговор на встрече коснулся двусторонних отношений между Грузией и Хорватией и успешного сотрудничества в рамках международных организаций.
Заал Гогсадзе окончил Тбилисский государственный университет. В разные годы работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел, был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Италии, Чехии и Венгрии. Владеет английским, русским и итальянским языками.
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