

Сегодня из Грузии в Турцию будет отправлен гуманитарный груз на пяти грузовиках

10.02.2023 14:53





Посол Турции в Грузии Али Каан Орбай заявляет, что сегодня из Грузии в Турцию будет отправлен гуманитарный груз на пяти грузовиках.



«Грузия была одной из первых стран, выразивших готовность помочь Турции. Выражаю искреннюю благодарность грузинскому правительству и грузинскому народу», — говорит посол Турции в Грузии.



«Сегодня в Турцию отправятся пять грузовиков для поддержки гуманитарных усилий. Они прибудут в распределительные центры, откуда груз будет отправлен в места, где он больше всего нужен. Грузия была одной из первых стран, выразивших готовность помочь нам. Ваша страна отправила очень профессиональную команду из 100 спасателей, которые сейчас находятся в провинции Адыяман. Насколько мне известно, из-под завалов уже вызволили трех человек, причем одного из них нашла собака-спасатель. Мы чувствуем, что Грузия стоит с нами рядом с первого же дня этой катастрофы. Я искренне благодарен правительству Грузии, грузинскому народу, турецкой диаспоре, нашим грузинским друзьям, грузинским братьям и сестрам, которые никогда не оставляют нас одних», — сказал посол Турции в Грузии.



Распоряжением правительства Грузии, Министерству по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты из резервного фонда правительства выделен один миллион лари для оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, произошедшего в Турецкой Республике.





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