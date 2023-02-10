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Грузинские спасатели продолжают спасательную операцию в Турции в непрерывном режиме


10.02.2023   15:03


Пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии проводят ликвидационные и спасательные мероприятия после землетрясения в Турецкой Республике в непрерывном режиме.

В результате интенсивной и сложной спасательной операции удалось спасти троих человек, которых грузинские пожарные-спасатели обнаружили под завалами, в том числе один гражданин был найден собакой-спасателем.

Грузинская спасательная группа проводит спасательную операцию в двух секторах города Адыяман (Adıyaman).

Создана специальная группа, основная задача которой оперативно реагировать на информацию о живых гражданах под завалами.

Вместе с тем, на месте действует полевой штаб, который находится в постоянной координации с оперативным центром управления города Адыяман.

Согласно решению премьер-министра Грузии, к ликвидации и спасательным мероприятиям последствий разрушительного землетрясения в Турции привлечена грузинская спасательная группа.


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