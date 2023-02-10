

Дэниел Фрид: Никто не хочет, чтобы Грузия снова стала жертвой российской агрессии

10.02.2023 16:16





По заявлению американского дипломата Дэниела Фрида, поддержка Украины и требование этого от Грузии не равнозначны вступлению в войну.



Вместе с тем Дэниел Фрид в беседе с «Голосом Америки» прокомментировал заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе об интересах «партии глобальной войны» в Грузии и отметил, что «партия войны» действительно существует против Украины и ею руководит Путин.



По его словам, никто не хочет, чтобы Грузия снова стала жертвой российской агрессии.



«Путин начал и продолжает эту войну. Есть коалиция людей, партия, если хотите, которые поддерживают Украину в ее борьбе за выживание. Большинство из них поддерживали Грузию в 2008 году. Ираклий Кобахидзе считает, что мы тогда ошиблись? Потому что сейчас так видно, будто он против нашей поддержки Украины.



Никто не хочет, чтобы Грузия снова стала жертвой российской агрессии. Но друзья Грузии надеются, что лидеры Грузии смогут сказать правду о борьбе Украины за жизнь», - говорит Фрид.





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