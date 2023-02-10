

В 2022 году «Грузинская мечта» получила в качестве пожертвований миллион лари

10.02.2023 16:34





По информации Государственной службы аудита Грузии, в 2022 году часть парламентских партий получили в виде пожертвований в общей сложности 1 953 200,25 лари.



В частности, в течение 2022 года самые крупные пожертвования – 1 036 000 лари приходятся на «Грузинскую мечту». В течение года у нее было 28 жертвователей, половина из которых пожертвовала правящей партии по 50 000 лари.



Согласно информации, опубликованной на сайте Государственной службы аудита, после «Грузинской мечты» наибольшее количество пожертвований среди парламентских партий получила «Лело для Грузии». В течение прошлого года на счет этой партии фиксируется 54 единицы денежных зачислений, что в сумме составляет 619 437 лари.



Что касается пожертвований «Единому национальном движению», то в течение 2022 года партия получила в качестве пожертвований 216 687,25 лари. За прошедший год фиксируется 94 зачисления на счет партии.



Партия «За Грузию» в течение 2022 года получила пожертвования в размере 49 176 лари. На счету партии фиксируется 47 зачислений.



Еще одна парламентская оппозиционная партия - «Европейские социалисты» в течение 2022 года получила пожертвования в размере 31 900 лари.



Что касается пожертвований парламентским партиям в 2023 году, то у «Грузинской мечты», «Национального движения», «За Грузию» и «Европейских социалистов» пока было лишь по одному жертвователю.



В 2023 году партии «Лело» перечислили деньги 3 жертвователя. Всего они пожертвовали партии 73 тысячи лари.



По данным Службы аудита, «Стратегия Агмашенебели» и «Граждане» в 2022 году, как и в январе 2023 года не получали пожертвований.





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