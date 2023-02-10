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Самадашвили: «Грузинская мечта» должна объяснить нам формулу своей политики
10.02.2023 16:37
Это придуманная ложь, будто кто-то просит нашу страну включиться в войну. В чем заключается политика «Грузинской мечты», когда они одной рукой получают помощь от США, а другой нападают на них и угрожают послу США. Пусть объяснят нам формулу своей политики, - заявила журналистам депутат от «Лело» Саломе Самадашвили.
Самадашвили откликнулась на встречу министров обороны США и Грузии в Пентагоне и отметила, что сохранение стабильности в нашей стране отвечает интересам Запада.
Вместе с тем, по оценке Самадашвили, «Грузинская мечта» придумывает ложь о вовлечении в войну для того, чтобы остаться у власти, разбогатеть на коррупции и способствовать бегству граждан Грузии из страны в поисках лучшей жизни.
Как отмечает Самадашвили, Грузия без грузин входит именно ы интересы России.
Самадашвили также откликнулась на критику президента в адрес правящей команды, и отметила, что поддержка «Грузинской мечты» означает поддержку схождения страны с западной орбиты.
«Все болельщики Грузии понимают, что победа Украины жизненно важна для нашей страны и заявление президента адекватно. Все должны знать, что это придуманная ложь, будто кто-то просит нашу страну включиться в войну. Сегодня поддержка «Грузинской мечты» — это поддержка коррупции и схождения нашей страны с западной орбиты», - сказал Самадашвили.
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