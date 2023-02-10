

Гарибашвили провел совещание с министром иностранных дел и его заместителями

10.02.2023 18:09





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел совещание с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили и его заместителями.



По сообщению администрации правительства Грузии, на встрече министр иностранных дел предоставил главе правительства информацию о деятельности министерства иностранных дел, усилиях, предпринимаемых ведомством в выполнении основных приоритетов государственной внешней политики и планов на будущее.



«Особое внимание было уделено историческому решению придать Грузии европейскую перспективу, а также мероприятиям и запланированным мероприятиям, проводимым министерством иностранных дел на пути к европейской интеграции, включая статус кандидата, который направлен на мобилизацию поддержка европейских партнеров, принимая во внимание прогресс Грузии и масштабные реформы, осуществляемые в различных направлениях. Как было отмечено на встрече, интенсивная работа с институтами и государствами-членами ЕС, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, активно ведется и будет продолжаться в будущем. При этом будут предприняты значительные усилия в плане экономического и отраслевого сближения с Европейским союзом, а также эффективного использования возможностей режима свободной торговли», — говорится в сообщении администрации правительства.







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