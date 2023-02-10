

Моравецкий: Мы предложили правительству Грузии лечить Саакашвили в Польше

10.02.2023 19:18





«Варшава предлагает правительству Грузии перевести экс-президента Михаила Саакашвили на лечение в Польшу», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе.



Как упомянул Моравецкий, он общался по этому поводу с лидерами многих стран.



«Польша предложила правительству Грузии — и я говорил об этом со многими премьер-министрами, — чтобы Михаил Саакашвили лечился в Польше. Мы просто боимся, что в Грузии с ним может случиться все похуже. Если Грузия хочет надеяться на положительный ответ на свои европейские устремления, то ей следует серьезно подойти к этому обращению, которое уже формируют внешнеполитические ведомства», — заявил премьер-министр Польши.







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