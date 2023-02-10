Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Моравецкий: Мы предложили правительству Грузии лечить Саакашвили в Польше


10.02.2023   19:18


«Варшава предлагает правительству Грузии перевести экс-президента Михаила Саакашвили на лечение в Польшу», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Как упомянул Моравецкий, он общался по этому поводу с лидерами многих стран.

«Польша предложила правительству Грузии — и я говорил об этом со многими премьер-министрами, — чтобы Михаил Саакашвили лечился в Польше. Мы просто боимся, что в Грузии с ним может случиться все похуже. Если Грузия хочет надеяться на положительный ответ на свои европейские устремления, то ей следует серьезно подойти к этому обращению, которое уже формируют внешнеполитические ведомства», — заявил премьер-министр Польши.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна