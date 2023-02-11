

Пенитенциарная служба Грузии оплатит заключенным-гражданам Турции телефонные звонки

11.02.2023 11:53





Специальная пенитенциарная служба Грузии скорбит в связи с трагедией землетрясения в Турции и выражает солидарность с турецким народом.



В поддержку турецкого народа Специальная пенитенциарная служба выражает добрую волю и при содействии партнерской телефонной компании профинансирует телефонные разговоры всем гражданам Турции, содержащимся в пенитенциарной системе Грузии.



Подсудимым/осужденным, являющимся гражданами Турции, будет предоставлена ​​возможность бесплатно поговорить в течение 60 минут и использовать указанный лимит по своему усмотрению.





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