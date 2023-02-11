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Зурабишвили: Мы ценим оценку президентом Зеленским будущего Европы
11.02.2023 11:57
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Совете Европы в микроблоге «Твиттер».
«Поддерживаем обращение президента Зеленского к Европейскому совету.
Мы ценим оценку президентом будущего Европы, в которую обязательно входят независимые Украина, Грузия и Молдова», — пишет Саломе Зурабишвили.
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