

Собранный парламентом Грузии гуманитарный груз передан посольству Турции

11.02.2023 13:54





Собранный парламентом Грузии гуманитарный груз передан посольству Турецкой Республики, сообщает пресс-служба парламента.



Продукты и предметы быта будут отправлены пострадавшим от землетрясения.



Для приобретения гуманитарного груза депутаты и сотрудники аппарата парламента собрали деньги на специально открытом благотворительном казначейском счете.



Согласно решению председателя парламента, на благотворительную акцию также были направлены суммы, отчисленные у депутатов из-за неуважительных прогулов парламентской работы за декабрь 2022 года​​.







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