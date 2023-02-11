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Собранный парламентом Грузии гуманитарный груз передан посольству Турции
11.02.2023 13:54
Собранный парламентом Грузии гуманитарный груз передан посольству Турецкой Республики, сообщает пресс-служба парламента.
Продукты и предметы быта будут отправлены пострадавшим от землетрясения.
Для приобретения гуманитарного груза депутаты и сотрудники аппарата парламента собрали деньги на специально открытом благотворительном казначейском счете.
Согласно решению председателя парламента, на благотворительную акцию также были направлены суммы, отчисленные у депутатов из-за неуважительных прогулов парламентской работы за декабрь 2022 года.
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