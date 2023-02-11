

Гарибашвили: Грузия отправит Турции солидный гуманитарный груз

11.02.2023 15:05





В Турции произошла страшная трагедия, хочу еще раз выразить соболезнования нашему дружественному братскому турецкому народу, президенту Турции Эрдогану, — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия должна оказать максимальную поддержку турецкому народу.



«Я поручил соответствующим ведомствам начать подготовку к отправке солидного гуманитарного груза, который будет отправлен в Турцию в понедельник-вторник. Для этого мы выделили один миллион лари. В дополнение к правительству также мобилизован частный сектор, задействованы парламент и другие ведомства, и мы должны оказать максимальную поддержку турецкому народу. Еще раз хочу выразить свои соболезнования, пожелать сил и выздоровления пострадавшим.



Вы знаете, что в первые же дни мы отправили в Турцию 100 спасателей. Наши герои-спасатели участвуют в этих работах. Нашим грузинским спасателям удалось спасти очень много людей. Еще раз хочу сказать, что мы готовы сделать еще больше», — сказал Премьер-министр.







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