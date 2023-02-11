

Гарибашвили: ЕНД реально превратилась в комическую организацию

11.02.2023 16:31





Я думаю, наш народ каждый день видит, что эта радикально-экстремистская партия реально превратилась в комическую организацию, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в ответ на просьбу оценить существующую ситуацию в «Едином национальном движении».



По словам Гарибашвили, ему не интересны запланированные «Национальным движением» акции и их «бессмысленные заявления».



«Они избрали нового председателя, все эти их беспомощные попытки еще раз указывают на то, что это совершенно обанкротившаяся, дискредитированная и маргинализированная радикальная сила. Меня, конечно, не интересуют ни их акции, ни их бессмысленные заявления. Мы должны делать главное - мы должны делать дело, служить нашей стране, нашему народу, мы должны делать только то, что нужно нашему народу. Так что мне действительно не интересно, что они планируют, главное для меня то, чтобы все те вызовы, которые стоят перед нашей страной, есть еще очень много нерешенных вопросов, решать все эти вопросы и иметь еще более сильную и крепкую страну, чем сегодня», - сказал Гарибашвили.





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