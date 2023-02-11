

Хабеишвили: Если президента убьют, нас никто не примет в Евросоюз

11.02.2023 18:07





«Если президента убьют, нас никто не примет в Евросоюз, - об этом заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили на акции протеста в Шекветили.



На акции со слоганом «Свободу Мише» Леван Хабеишвили обратился к гражданам и говорил о социально-экономической ситуации в стране.



«Я обращаюсь к обществу, мои дорогие, трудности, которые вас тяготят, когда работаете за 300-500 лари, да, это напрямую связано с жизнью президента Саакашвили, напрямую связано с европейским будущим нашей страны. Да, если президента убьют, нас никто не примет в ЕС. Евросоюз означает нормальную старость пенсионера, то, что минимальная пенсия в странах ЕС составляет 800 евро. На рабочих местах, где вы работаете за 500-600 лари, убегаете в страны ЕС и убегают члены вашей семьи, вы будете работать здесь, здесь будет экономическое изобилие и здесь у вас будет 1000 евро. Речь о том, что минимальная зарплата в нашей стране должна быть 3000-4000 лари, а не те гроши, за которые вы работаете и в частном секторе, и на публичной службе. Да, наш протест связан с тем, что нашу страну ведут в сторону России, а два дня назад нам сообщили, что, оказывается, Россия выигрывает войну. Выигрывает войну Украина, и это обязательно сделает весь цивилизованный мир вместе с нашими грузинскими воинами!», - сказал Леван Хабеишвили.





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