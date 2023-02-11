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Представители ЕНД провели акцию возле резиденции Бидзины Иванишвили в Шекветили
11.02.2023 18:46
«Национальное движение» провело акцию протеста возле резиденции Бидзины Иванишвили в Шекветили. Активисты потребовали освобождения Михаила Саакашвили.
Как заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили, акции протеста продолжатся в разных городах.
«Высокопоставленные чиновники, как и Бидзина Иванишвили, должны знать, что мирной политической жизни у них не будет. Сегодня у нас мирные предупредительные акции. В конечном итоге этот протест поднимется и соберется в центре столицы, а после посмотрим, какой приговор грузинский народ вынесет Иванишвили и его преступной группировке. Народ – судья, принимающий решения, и я уверен, что узник Путина Михаил Саакашвили и наша страна будут свободны», — сказал Леван Хабеишвили.
В конце митинга прозвучали гимны Грузии и Украины.
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