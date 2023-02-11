

Премьер-министр Грузии ознакомился с подготовкой к чемпионату мира ​​в Бакуриани

11.02.2023 20:54





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с вице-премьер-министром, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили и начальником отдела региональных связей аппарата правительства Лери Барнабишвили посетили озеро Дидвели и насосную станцию ​​в Бакуриани.



На месте глава правительства ознакомился с системой искусственного оснежения для чемпионата мира по фристайлу, сноуборду и фриски, а также заслушал информацию о подготовленной для турнира иной инфраструктуре.



С 16 февраля по 5 марта под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Бакуриани пройдет чемпионат мира, в котором примут участие представители 42 стран, в том числе Австрии, Швейцарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Австралии, Китая, Японии, Канады, США и других государств, в общей сложности более 700 спортсменов. На турнире пройдет 30 соревнований по семи видам спорта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





