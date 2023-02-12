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Посол Грузии: По мере возможности вывезем наших соотечественников из зоны землетрясения
12.02.2023 12:17
Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава заявляет, что граждане Грузии будут вывезены из зоны землетрясения.
Об этом посол пишет в соцсети и сообщает, что они направляются к эпицентру стихии.
«Мы уже в Адане. Направляемся к эпицентру стихии. Проведаем грузинских спасателей, раздадим помощь и по мере возможности вывезем наших соотечественников из зоны землетрясения», — пишет посол Грузии в Facebook.
Для справки, 6 февраля в нескольких городах на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По последним данным, погибли более 28 тысяч человек. К этому времени подтверждена гибель 5 граждан Грузии.
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