

Посол Грузии в Турции доставит гуманитарную помощь в Адыяман

12.02.2023 12:33





Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава отправится в город Адыяман и доставит гуманитарную помощь. По словам дипломата, граждане Грузии будут эвакуированы из зоны землетрясения.



«Мы уже помогли многим гражданам уехать в Грузию или перебраться в Анкару, Стамбул и другие более безопасные районы Турции. В настоящее время мы постараемся вместе с нашими гражданами разработать план эвакуации. Я призываю граждан и их родственников, связаться по горячей линии со мной и нашими сотрудниками, чтобы мы могли принять участие в их безопасном переезде в другие регионы страны», — сказал посол Грузии в Турции.



На данный момент в Турции обнаружены тела пятерых граждан Грузии, погибших в результате сильного землетрясения.



Разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля. По последним данным, в результате землетрясения погибло более 28 тысяч человек.







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