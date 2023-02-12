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Гарибашвили примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае


12.02.2023   14:03


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отбыл в Объединенные Арабские Эмираты.

По сообщению пресс-службы премьер-министра, глава правительства примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Дубае.

Ираклий Гарибашвили обратится к участникам форума. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи на высшем уровне.


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