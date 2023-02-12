

Гарибашвили примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае

12.02.2023 14:03





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отбыл в Объединенные Арабские Эмираты.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, глава правительства примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Дубае.



Ираклий Гарибашвили обратится к участникам форума. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи на высшем уровне.







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