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Гарибашвили примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае
12.02.2023 14:03
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отбыл в Объединенные Арабские Эмираты.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, глава правительства примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Дубае.
Ираклий Гарибашвили обратится к участникам форума. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи на высшем уровне.
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