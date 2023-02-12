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Посол и сотрудники посольства Грузии находятся в зоне бедствия в Турции


12.02.2023   15:10


В соответствии с решением министра иностранных дел Грузии посол Грузии в Турецкой Республике Георгий Джанджгава вместе с сотрудниками посольства прибыли в зону бедствия в Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения.

По сообщению МИД, грузинские дипломаты встретятся с представителями местных властей и гражданами Грузии с целью выявления их потребностей.

Представители посольства также встретятся с грузинскими спасателями, уже несколько дней работающими в зоне бедствия.

«Посольство Грузии с первых минут разрушительного землетрясения в Газиантепе круглосуточно работает, чтобы помочь гражданам Грузии. По информации на данный момент, в результате стихийного бедствия погибли пятеро граждан Грузии. Десятки граждан переведены из зоны бедствия в другие регионы и города Турции, часть из них уже вернулась в Грузию», — говорится в сообщении.


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