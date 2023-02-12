

Начался визит премьер-министра Грузии в Объединенные Арабские Эмираты

12.02.2023 19:28





Начался визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Объединенные Арабские Эмираты.



Грузинскую делегацию в международном аэропорту Дубая встретили , министр человеческих ресурсов и эмиратизации ОАЭ Абдулрахман Аль Авар, посол ОАЭ в Грузии Ахмед Ибрагим Ахмед Тахер Аль Нуаим и посол Грузии в ОАЭ Паата Каландадзе.



В рамках визита глава правительства Грузии примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае, где Ираклий Гарибашвили обратится к участникам форума. В рамках визита также запланировано проведение двусторонних встреч на высоком уровне.







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