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В 10 столицах мира пройдут акции в поддержку Саакашвили
12.02.2023 21:04
В 10 столицах мира пройдет серия акций в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Митинги намечены на 20 февраля. Информацию распространяет российский правозащитник Марк Фейгин.
Акции пройдут в Афинах, Мадриде, Берлине, Кишиневе, Стокгольме, Варшаве, Тель-Авиве, Риге, Вашингтоне и Праге.
6 февраля Тбилисский городской суд отказал отсрочить исполнение наказания третьему президенту Грузии.
Члены семьи и адвокаты Саакашвили просили об отсрочке приговора или освобождении от наказания по состоянию здоровья, соответствующий иск был подан в суд в начале декабря 2022-го. Судебное разбирательство по делу продолжалось 2 месяца.
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