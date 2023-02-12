Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В 10 столицах мира пройдут акции в поддержку Саакашвили


12.02.2023   21:04


В 10 столицах мира пройдет серия акций в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Митинги намечены на 20 февраля. Информацию распространяет российский правозащитник Марк Фейгин.

Акции пройдут в Афинах, Мадриде, Берлине, Кишиневе, Стокгольме, Варшаве, Тель-Авиве, Риге, Вашингтоне и Праге.

6 февраля Тбилисский городской суд отказал отсрочить исполнение наказания третьему президенту Грузии.

Члены семьи и адвокаты Саакашвили просили об отсрочке приговора или освобождении от наказания по состоянию здоровья, соответствующий иск был подан в суд в начале декабря 2022-го. Судебное разбирательство по делу продолжалось 2 месяца.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна