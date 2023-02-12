

В 10 столицах мира пройдут акции в поддержку Саакашвили

12.02.2023 21:04





В 10 столицах мира пройдет серия акций в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Митинги намечены на 20 февраля. Информацию распространяет российский правозащитник Марк Фейгин.



Акции пройдут в Афинах, Мадриде, Берлине, Кишиневе, Стокгольме, Варшаве, Тель-Авиве, Риге, Вашингтоне и Праге.



6 февраля Тбилисский городской суд отказал отсрочить исполнение наказания третьему президенту Грузии.



Члены семьи и адвокаты Саакашвили просили об отсрочке приговора или освобождении от наказания по состоянию здоровья, соответствующий иск был подан в суд в начале декабря 2022-го. Судебное разбирательство по делу продолжалось 2 месяца.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





