

Вано Мерабишвили: Давление Запада должно осуществляться параллельно внутренним протестам

13.02.2023 10:25





«Грузия была лидером на пути евроинтеграции, теперь она аутсайдер», — заявил бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили в программе Марка Фегина «Фейгин Live».



Мерабишвили поблагодарил представителей украинского правительства за заявления в поддержку Михаила Саакашвили.



По его словам, давление Запада должно идти параллельно с протестами внутри страны.



«Я уверен, что наша партия в ближайшее время предпримет активные действия, и это даст нам определенные результаты. Заранее делать какие-то прогнозы сложно, но, как сообщает грузинская пропаганда, если бы не «Грузинская мечта», над Тбилиси бы летали ракеты, которые летают в Украине, по грузинской земле ездили бы танки, которые ездят в Украине», — заявил Вано Мерабишвили.



По его словам, каждый третий грузин своими глазами видел российские танки.



«В 2008 году ситуация была сложнее не потому, что Грузия — маленькая страна, а потому, что тогда западное мнение было совсем другим. Так было и во время оккупации Крыма. Когда ситуация во всем мире изменилась, когда такая большая страна, как Украина, нуждается в помощи, когда Грузия всегда была передовой страной на постсоветском пространстве в плане независимости, прозападности, теперь Грузия, мягко говоря, стала пассивной. Мало того, что она не солидарна с Украиной, не только не помогает ей, а наоборот, Грузия активно критикует украинское правительство, которое героически защищает свою страну. Украина открыла дверь в Европу и дала шанс Грузии. Грузия была лидером на пути евроинтеграции, теперь она аутсайдер. Сейчас самое главное – организовать акции протеста. Уверен, Петре Цискаришвили, Хабеишвили, новое руководство партии, другие молодые люди очень серьезно этим занимаются. Они осознают свою ответственность перед будущим Грузии», — заявил Вано Мерабишвили.







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