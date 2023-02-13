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У центрального офиса «Грузинской мечты» проходит акция «Национального движения»
13.02.2023 11:36
У центрального офиса партии «Грузинская мечта» проходит акция протеста, организатор которой - «Единое национальное движение».
Лидеры и сторонники партии требуют перевода третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Кроме того, они заявляют, что протестуют против заявления председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, будто в войне в Украине побеждает Россия.
Участники акции развернули плакаты в поддержку Михаила Саакашвили с надписью «Свободу Мише». Организаторы заявляют, что акции протеста продолжатся в ежедневном режиме.
На месте мобилизована полиция.
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