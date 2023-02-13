

Гарибашвили: Грузии удалось сохранить экономическую стабильность

13.02.2023 12:48





У нашего правительства есть видение сильной Грузии, которая верна идее свободной рыночной экономики и демократических институтов и это находит отражение в нашем многомерном подходе, который обеспечивает стабильность, устойчивость и прогнозируемость для грузинского народа, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем выступлении на Всемирном правительственном саммите.



Как отметил глава правительства, несмотря на тяжелую геополитическую ситуацию и глобальное экономическое сокращение, Грузии удалось сохранить экономическую стабильность.



«Я хотел бы поблагодарить президента страны-хозяйки, Объединенных Арабских Эмиратов, его величество шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Дубая, его величество шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума и уважаемых членов правительства принимающей страны. Объединенные Арабские Эмираты всегда занимают лидирующее место в контексте инноваций и прогресса, и этот саммит является еще одним знаком непоколебимой приверженности страны в направлении глобального сотрудничества.



Тема саммита этого года - формирование будущих правительств и особенно актуальна в ожидании новой нации технологического, социального и экономического прогресса. Сегодняшняя встреча дает мне возможность выступить перед вами, чтобы создать лучшее будущее. У нашего правительства есть видение сильной Грузии, которая верна идее свободной рыночной экономики и демократических институтов и это также находит отражение в нашем многомерном подходе, который обеспечивает стабильность, устойчивость и прогнозируемость для грузинского народа.



Мы разработали эффективную и действенную политику, и наше видение предполагает решительные действия, несмотря на тяжелую геополитическую ситуацию и глобальное экономическое сокращение, Грузии удалось сохранить экономическую стабильность. Наше правительство предприняло многосторонние усилия на национальном уровне для увеличения инвестиций в публичные активы. Благодаря активной экономической политике правительства, а также вследствие увеличенных экономических активов, в сфере транспорта и логистики, финансовых услуг, строительства, энергетики и сервисов, включая туризм, в 2022 году продолжилась тенденция высокого экономического роста. После 10,5% экономического роста в 2022 году был зафиксирован 10,1% -й рост. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2023-2027 годах у Грузии будет самый высокий рост среди стран региона и Европы, который составит в среднем 5% в год», - заявил премьер.





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