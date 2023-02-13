

Премьер-министр Грузии встретился с Клаусом Швабом

13.02.2023 12:51





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с учредителем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума в Давосе, профессором Клаусом Швабом. Об этом в «Твиттере» написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



«В Объединенных Арабских Эмиратах у меня состоялась плодотворный разговор с учредителем и председателем Всемирного экономического форума в Давосе, профессором Клаусом Швабом. В ходе встречи я подчеркнул, что политика Грузии ориентирована на будущее, беспрецедентный потенциал роста торговли и тесное сотрудничество Запада и Востока.



Быстрая цифровая трансформация и простота ведения бизнеса повышают привлекательность Грузии для прямых иностранных инвестиций», — отмечает премьер-министр.







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