

США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

13.02.2023 12:55





Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан немедленно покинуть Россию из-за возросших рисков неправомерных задержаний со стороны российских правоохранительных органов на фоне продолжающейся войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.



«Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть страну. Соблюдайте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний», — говорится в заявлении.



В нем также указано, что «российские власти арестовали граждан США, участвовавших в демонстрациях».



«Российские спецслужбы арестовывали граждан США по сфабрикованным обвинениям, выявляли граждан США в России для задержания и преследования, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в ходе тайных судебных процессов или без представления достоверных доказательств», — говорится в сообщении посольства.



Кроме того, по данным посольства, российские власти начали подозрение в уголовном расследовании в отношении граждан США, причастных к религиозной деятельности.



По данным Reuters, посольство США периодически призывает своих граждан покинуть Россию. Последний такой призыв посольство озвучило в сентябре после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации.





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