

Вано Мерабишвили: Я очень доволен тем, что акции в поддержку Саакашвили прошли по всей Грузии

13.02.2023 13:31





Против Михаила Саакашвили идет организованное, циничное действие, потому что Иванишвили считает, что Саакашвили его враг, а самое главное Иванишвили знает, что Саакашвили - враг номер один для Путина, - об этом бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили заявил в эфире программы «Фейгин Live».



По его словам, «Иванишвили строит в Грузии Россию», когда любая оппозиция, любая альтернатива неприемлема.



«Ситуация со здоровьем Михаила Саакашвили критическая и ухудшается, но, к сожалению, надо сказать, что власть Грузии сохраняет упорство до конца, потому что не только мы, но и все в мире заметили, что Иванишвили строит в Грузии Россию, когда любая оппозиция, любая альтернатива неприемлема. Хочу сказать, что когда наша партия, Михаил Саакашвили проиграл выборы, мы добровольно и демократически передали власть Иванишвили. Но после этого в Грузии начались все беды, которые продолжаются и сейчас. Я просидел в тюрьме 6 лет и 9 месяцев. У Иванишвили очень простая практика: его противник должен находиться либо в тюрьме, либо за границей. Для него самая большая опасность - Саакашвили, и сейчас против Саакашвили идет организованное, циничное действие, потому что Иванишвили считает, что Саакашвили его враг, а самое главное Иванишвили знает, что Саакашвили - враг номер один для Путина. Очень жаль, что власть Грузии занимает пророссийскую политику, несмотря на то, что Грузия является первой жертвой российской агрессии и всегда была лидером интеграции в европейские структуры, а сейчас стала аутсайдером и ситуация, связанная с Саакашвили, еще более ухудшает ситуацию Грузии на будущее», - сказал Вано Мерабишвили.



Он также говорил о состоявшихся выборах председателя партии «Единое национальное движение» и отметил, что новое руководство сможет за несколько месяцев изменить ситуацию в Грузии.



«Несколько дней назад в Грузии прошли внеочередные выборы председателя партии «Единое национальное движение» и сменилось руководство партии. Главной претензией к предыдущему руководству была пассивность, неактивные действия в защиту Саакашвили, пассивное отношение к митингам и т.д. После выборов прошла неделя, и я очень доволен, что в течение этой недели по всей Грузии прошли акции протеста в поддержку Саакашвили. Я уверен, что новое руководство добьется того, что через несколько месяцев вы также заметите, как изменится ситуация в Грузии, не только в Грузии. Я знаю, что эта партия активно сотрудничает с нашими зарубежными диаспорами. Раньше, когда проводились такие акции, грузинская эмиграция была очень пассивна», - сказал Вано Мерабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





