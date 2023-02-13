

Посол Евросоюза в Грузии: Оппозиция должна остаться в парламенте

13.02.2023 13:53





Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский призывает оппозицию остаться в парламенте и конструктивно подойти к процессу реализации 12 рекомендаций.



Об этом посол сказал в эксклюзивном интервью «IPN». По его словам, мирный протест является частью любой демократической системы, однако основная политическая дискуссия должна проходить в парламенте.



«Я хочу призвать всех в Грузии – как власть, так и оппозицию, работать вместе для достижения максимального прогресса по 12 рекомендациям. Это однозначно требует инклюзивности со стороны власти, а также требует конструктивного подхода со стороны оппозиции, и место, где должна проходить эта дискуссия, – парламент Грузии. Именно поэтому мы отметили и оппозиции, что они должны остаться в парламенте, быть включенными, работать конструктивно, чтобы достичь максимального прогресса в связи с 12 приоритетами.



Мирный протест является частью любой демократической системы. В то же время я очень четко поддерживаю то, чтобы оппозиция оставалась в парламенте, была включена и конструктивно работала, чтобы Грузия продолжала двигаться к членству в ЕС», - сказал Павел Герчинский.





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