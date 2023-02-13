

Посол ЕС: У Грузии еще есть время доказать, что она готова сесть за стол как будущий член Евросоюза

13.02.2023 14:33





У Грузии еще есть достаточно времени, чтобы доказать, что она достигла прогресса и готова сесть за стол как будущий член Евросоюза, - об этом посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил в интервью «IPN» в связи со статусом кандидата для Грузии.



Как он отметил, мнение, которое будет опубликовано в октябре этого года, будет «очень неполитическим и основанным на заслугах».



«Еще осталось несколько месяцев, соответственно, время еще есть, и я хочу призвать всех в Грузии, как власть, так и оппозицию работать вместе. Это однозначно требует инклюзивности со стороны власти, а также требует конструктивного подхода со стороны оппозиции. Моим посылом будет, что есть еще много времени, чтобы доказать, что Грузия достигла прогресса и готова сесть за стол как будущий член Евросоюза.



27 стран-членов встретятся на политическом уровне, на самом высоком уровне, на уровне президентов и премьер-министров ЕС, и оценят прогресс, достигнутый Грузией. Эта оценка будет сделана, в первую очередь, на основе отчета, представленного Еврокомиссией, который она опубликует в октябре этого года», — сказал Павел Герчинский.



Что касается мнения, что путем проведения реформ или без реформ, Грузия все равно получит статус кандидата исходя из того, что в изменившейся геополитической ситуации наша страна как транзитная имеет еще большее значение, посол отметил:



«Для экономического сотрудничества нам не нужно членство Грузии в Евросоюзе, хотя членство Грузии в Евросоюзе - это гораздо больше, чем экономическое сотрудничество - в таком случае Грузия становится членом европейской семьи, и в таком случае Грузия обеспечивает мир, стабильность и благополучие на протяжении поколений.



С точки зрения ЕС, это будет полезно для истории, традиций и того богатства, которые Грузия может внести в семью Евросоюза. Исходя из этого, это обоюдовыгодное решение как для ЕС, так и для Грузии», - отметил он.



Посол ЕС подчеркнул, что «еще ничего не решено и нет ничего неизбежного, и решение будет принято 27 странами-членами на основе единодушия в конце года».





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