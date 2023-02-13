

Минкультуры решило «наказать» президента за критику

13.02.2023 15:05





Генеральная инспекция Минкульта Грузии хочет вернуть 5 картин Симона Дадиани, ранее переданных администрации президента. Этому предшествовал критический комментарий главы государства в адрес ведомства.



Напомним, Саломе Зурабишвили назвала «позорящим Грузию» возбуждение уголовного дела против художника Сандро Сулаберидзе.



Представитель инспекции Министерства культуры заявил, что на одной из картин обнаружены «незначительные повреждения».



«На одной работе есть очень незначительные повреждения, но мы забираем все работы, потому что должна быть проведена фотофиксация. Эта работа будет восстановлена, потом начнется обсуждение того, возвращать ее в президентский дворец или нет», — говорит член инспекции.



Напомним, что 12 февраля представители искусства опротестовывали заведение дела против художника Сандро Сулаберидзе, который убрал свою работу с экспозиции, а на ее месте нанес на стену краской фразу: «Искусство живо и независимо!».



Следствие по этому делу начато в МВД по подпункту «А» второй части статьи 177 УК Грузии, что подразумевает кражу, повлекшую значительный ущерб.



В этой связи президент Грузии Саломе Зурабишвили написала: «Может ли художник представлять такую уж ​​угрозу для государства???? Это несколько напоминает нам о другой эпохе и действительно позорит современную Грузию».





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