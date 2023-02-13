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Гарибашвили встретился с вице-президентом ОАЭ, премьер-министром и правителем эмирата Дубай
13.02.2023 15:08
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министром и правителем эмирата Дубай, Его Высочеством шейхом Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.
Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министром и правителем эмирата Дубай, Его Высочеством шейхом Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом. Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.
«На встрече было отмечено, что между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами существует двустороннее, динамичное сотрудничество, и важно еще больше углубить плодотворное сотрудничество в сфере экономики.
Премьер-министр проинформировал шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума о благоприятном инвестиционном климате в Грузии и подчеркнул важность привлечения в страну арабских инвестиций.
После встречи глава администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе и министр по делам кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммад Абдулла Аль-Гергав подписали меморандум о взаимопонимании между двумя странами по обмену опытом в сфере развития и модернизации государственного управления», — отметили в пресс-службе премьер-министра.
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