

Гарибашвили встретился с вице-президентом ОАЭ, премьер-министром и правителем эмирата Дубай

13.02.2023 15:08





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министром и правителем эмирата Дубай, Его Высочеством шейхом Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.



Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министром и правителем эмирата Дубай, Его Высочеством шейхом Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом. Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.

«На встрече было отмечено, что между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами существует двустороннее, динамичное сотрудничество, и важно еще больше углубить плодотворное сотрудничество в сфере экономики.



Премьер-министр проинформировал шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума о благоприятном инвестиционном климате в Грузии и подчеркнул важность привлечения в страну арабских инвестиций.



После встречи глава администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе и министр по делам кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммад Абдулла Аль-Гергав подписали меморандум о взаимопонимании между двумя странами по обмену опытом в сфере развития и модернизации государственного управления», — отметили в пресс-службе премьер-министра.







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