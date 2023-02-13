

Папуашвили: Резолюции Европарламента стали источником распространения дезинформации

13.02.2023 15:38





Жаль, что резолюции Европарламента стали источником распространения дезинформации, что само по себе подрывает доверие к этим институциям, – об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос о двух резолюциях, зарегистрированных в Европарламенте, в одной из которых говорится, что за здоровье Михаила Саакашвили ответственнен Бидзина Иванишвили.



По его словам, верховенство закона в том, чтобы за преступлением следовало наказание, и это норма цивилизованного мира.



«Жаль, что резолюции Европарламента стали источником распространения дезинформации, что само по себе подрывает доверие к этим институциям, поэтому запись такого рода содержания в резолюциях является проблемой самого Европарламента, так как распространение ложной информации посредством резолюций подрывает доверие к Европарламенту. Верховенство закона в том, чтобы за преступлением следовало наказание, это норма цивилизованного мира, и если кто-то пытается представить эту норму как вендетту, то он понятия не имеет, что такое верховенство закона.



Следует посмотреть на главный вопрос, были ли ложью записи в предыдущей резолюции, что политика Грузии в отношении Украины зависит от связей с Кремлем и это определяет, это ведь ложь, и мы не должны называть ложь ложью?! Если есть некий грузин, который так думает, это одна беда, или кто-то может подумать, что это ложь, но раз это резолюция Европарламента, то мы должны остановиться, замолчать, потому что это большая организация, а мы маленькая страна?! Такое отношение является неуважением к своей стране, если люди думают, что то, что написано в резолюции - ложь, и, несмотря на то, что это ложь, воздерживаются от того, чтобы называть эту ложь ложью.



У всех есть необходимая информация по всем вопросам, и затем они, исходя из этого, принимают решение, поэтому, конечно, когда у них есть информация и, несмотря на это, инициируются такие резолюции, здесь уже оказывается под вопросом добросовестность Европарламента.



В европейской политике есть люди, которые, если их спросить и сегодня, скажут, что Михаил Саакашвили был, есть и будет маяком демократии, Михаил Саакашвили создал в Грузии систему демократии, и что нам делать? Просто тут есть определенный уровень убежденности, с которым фактами ничего не поделаешь», - сказал Папуашвили.



Для справки, по информации телеканала «Мтавари архи», в Европарламенте зарегистрированы два текста резолюции.



По их данным, автором текста одной резолюции является Европейская народная партия (ЕНП), а другого - группа европейских консерваторов и реформистов. ЕНП возлагает ответственность за здоровье Михаила Саакашвили на Бидзину Иванишвили и призывает Европейский совет ввести против него санкции.





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