

Спикер парламента отказал Вано Мерабишвили в моральном праве заниматься политикой

13.02.2023 15:40





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, стало понятно, кто на самом деле управляет процессами в «Национальном движении».



По словам Папуашвили, Вано Мерабишвили, который действительно совершил несколько преступлений, сейчас пытается утвердиться в другой политике.



«Этот человек сейчас опять пытается утвердиться в политике. Действительно, он отбыл наказание перед законом, но преступление имеет как правовое, так и моральное измерение, и совершенные им преступления никоим образом не дают ему морального права заниматься активной политикой. Повторяю, одно дело, что он ответил перед законом, но это не освобождает его от моральной ответственности перед пострадавшими, которым был причинен вред именно из-за прошлого режима, людьми той системы», — сказал Шалва Папуашвили.







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