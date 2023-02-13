

Минкультуры забрало пять работ Симона Дадиани из дворца «непокорного» президента

13.02.2023 17:01





Пять работ Симона Дадиани, которые хранились в президентском дворце Орбелиани, были возвращены во Дворец искусств. Причина — повреждение одного из полотен. В этом процессе участвует генеральная инспекция министерства культуры.



Как заявил заместитель главы генеральной инспекции министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Кахабер Чумбадзе, в 2020 году по просьбе администрации президента пять картин были переданы из Дворца искусств администрации для временной выставки. По его словам, существовал крайний срок в два года, который истек в декабре 2022 года.



Как поясняет заместитель начальника генеральной инспекции, в начале года представители Дворца искусств, согласно правилам, провели мониторинг картин и обнаружили, что одна картина была повреждена.



Согласно его заявлению, во время переписи 2020 года ущерба на произведениях не было.



«Будет проведено исследование, будут выяснены причины, это может быть банальная причина, во время переноса. Реставратор проведет его и после этого будет разговор об ответственности. Соответствующие эксперты выяснят причину ущерба, а затем отреагируют», — заявил Кахабер Чумбадзе.



Напомним, что Генеральная инспекция Минкульта Грузии хочет вернуть 5 картин Симона Дадиани, ранее переданных администрации президента. Этому предшествовал критический комментарий главы государства в адрес ведомства. Саломе Зурабишвили назвала «позорящим Грузию» возбуждение уголовного дела против художника Сандро Сулаберидзе.







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