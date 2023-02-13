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Каладзе приветствует появление Мерабишвили - «это большой подарок для правящей партии»


13.02.2023   17:06


«Я только приветствую появление Мерабишвили», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, говоря о Вано Мерабишвили.

По его словам, появление Мерабишвили — подарок для правящей команды.

«Это большой подарок для правящей партии. Такие люди, как Мерабишвили, Хабеишвили — это хорошо для нас. Если какой-либо политик и правящая партия мечтали о том, чтобы в оппозиции оказались такие люди, как Мерабишвили и Хабеишвили, то это сбылось, и, конечно, это приятно», — сказал Каладзе.

Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили вчера принял участие в программе Марка Фейгина вместе с членом «Национального движения» Петре Цискаришвили.


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