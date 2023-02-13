

Посол ЕС: Вопрос Михаила Саакашвили увеличивает поляризацию

13.02.2023 17:17





Вопрос Михаила Саакашвили увеличивает поляризацию – Евросоюз готов оказать властям Грузии помощь в любом виде, который та сочтет полезным, чтобы решение было найдено, – об этом в эксклюзивном интервью «IPN» заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



Он еще раз напомнил властям Грузии, что защита прав Михаила Саакашвили является именно их ответственностью. Посол выразил надежду, что процесс не дойдет до того, что состояние здоровья бывшего президента будет повреждено необратимо.



«Мы очень внимательно наблюдаем за этой ситуацией и ожидаем, что будет результат. В то же время Евросоюз серьезно обеспокоен отчетами, которые касаются ухудшения здоровья Михаила Саакашвили. Мы напоминаем властям Грузии, что их ответственность – обеспечить, чтобы полностью были защищены все права бывшего президента, его право как стороны защиты в суде, его права как заключенного. Я также могу отметить, что этот вопрос и ситуация, к сожалению, увеличивают поляризацию между политическими партиями в Грузии. Я искренне надеюсь, что мы никогда не дойдем до положения, когда состояние здоровья бывшего президента будет повреждено необратимо», — сказал Павел Герчинский.



Кроме того, на вопрос о том, ставит ли Евросоюз вопрос таким образом, что предоставление Грузии статуса кандидата будет зависеть от вопроса Михаила Саакашвили, посол отметил, что в процессе обсуждения будут также учитываться верховенство закона и состояние права.



«Решение будет зависеть от 27 стран-членов Евросоюза и будет принято на основе того отчета, который будет опубликован Еврокомиссией, но ясно, что страны-члены также будут оценивать общий прогресс, достигнутый Грузией, что касается сближения со стандартами и ценностями ЕС. Мы говорим о верховенстве закона, говорим о праве, говорим об активном гражданском обществе, о независимости СМИ. Все эти вопросы будут приняты во внимание 27 странами-членами», - сказал Павел Герчинский.





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