

Администрация президента сделала заявление о действиях Минкультуры Грузии

13.02.2023 17:43





Любой факт, который связан с президентом и представляет собой нападки на этот институт или попытку этого, политический, - так советник президента Грузии по вопросам образования, культуры и науки Константин Нацвлишвили откликается на то, что сегодня сотрудники Генеральной инспекции Министерства культуры вошли в президентский дворец, чтобы вернуть 5 работ, принадлежащих Дворцу искусств.



Что касается распространенной информации о том, что часть произведений искусства, временно размещенных во дворце Орбелиани, повреждена, а также, что администрация президента нарушила сроки размещения экспонатов, Константин Нацвлишвили называет это очередным обвинением и говорит, что для администрации президента это не ново.



«Работы Симона Дадиани по ходатайству президента, были переданы одной близкой президенту семьей в дар Грузии. Это около 30 работ, которые хранятся во Дворце искусств. Часть этих работ экспонировалась во дворце Орбелиани. Наша цель – создание основы для единства грузинской эмигрантской культуры и сегодняшней Грузии. Поэтому мы с чуткостью относимся к каждому подобному факту, связанному со старой эмиграцией, а также с современными грузинскими художниками, находящимися за границей, и стараемся, чтобы эти работы выставлялись или временно экспонировались в Грузии.



Что касается повреждения этих работ - эти работы проделали долгий путь в Грузию. В свое время складировались в Америке, потом в Париже, откуда были доставлены в Грузию. В Грузии были экспонированы в двух разных пространствах. Из десятков работ только 5 были отобраны Дворцом искусств для выставки у нас. Невозможно установить, где были нанесены повреждения (не думаем, чтобы это представляло особое значение) – у нас или уже поврежденными прибыли в наш дворец. В целом мы привыкли к подобным обвинениям, за которыми наблюдали и которые сегодня озвучивались министерством. Поэтому для нас это не ново. Мы остаемся верны политике, согласно которой музеи Грузии должны наполниться новыми произведениями искусства, особенно из грузинской эмиграции», - сказал Константин Нацвлишвили.



По его пояснению, любой факт, связанный с президентом и представляющий собой нападки на институт президента или попытку этого, является политическим.



«У нас есть меморандум с Дворцом искусств, и я думаю, что сроки соблюдены и нарушений не было. У нас продолжительный меморандум. Наш меморандум был до истечения президентского срока. Этот дворец является одним из самых защищенных государственных зданий в Грузии, поэтому я не вижу какой-либо опасности в том, какой срок эти работы находились бы во дворце Орбелиани. Любой факт, который связан с президентом и представляет нападку на этот институт или попытку этого, политический», — заявил Константин Нацвлишвили



Напомним, Генеральная инспекция Министерства культуры совместно с работниками Дворца искусств посетила дворец президента Грузии с целью вернуть 5 работ, временно размещенных в администрации президента. Информацию распространила телекомпания «Рустави-2». По их же информации, несколько работ повреждены. Речь идет о 2-летнем соглашении, которое было заключено с 30 ноября 2020 года по 30 ноября 2022 года.



Этому предшествовал критический комментарий главы государства в адрес ведомства. Саломе Зурабишвили назвала «позорящим Грузию» возбуждение уголовного дела против художника Сандро Сулаберидзе.





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